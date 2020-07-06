تعرفي على أسرار الحفاظ على رشاقتك بعد سن الأربعين

أميرة خالد (صدى):
قدم الخبراء نصائح وأسرار هامة للحفاظ على الرشاقة بعد سن الأربعين، خاصة مع وجود تغيرات هرمونية خلال هذة الفترة، وهذة الأسرار هي تجنب النشويات التي تتضاءل قدرة الجسم على حرقها، وتجنب السكريات والحلويات والمعجنات.
وتابع الخبراء أسرار الرشاقة بعد الأربعين، بالإبتعاد عن الكشروبات الغازية الغنية بالكافيين، لما تسببه في إنتفاخ البطن، وتناول غذاء صحي متوازن، مع ممارسة الرياضة.
وأوضح الخبراء بأن على السيدات في هذة السن تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل السمك وبذر الكتان والمكسرات، والحرص على تناول الأطعمة قليلة الدهون، وتناول النشويات البطيئة الغنية بالألياف ، مع 5 أو 7 حصص من الخضر والفاكهة كل يوم.