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هيئة التخصصات الصحية تدعم متدربيها بقرارات وإجراءات ضمن مبادرة هيئتكم معكم

Time منذ 53 دقيقة
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هيئة التخصصات الصحية تدعم متدربيها بقرارات وإجراءات ضمن مبادرة هيئتكم معكم

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة في المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب، حزمة من القرارات والإجراءات ضمن مبادرة "هيئتكم معكم" موجهة إلى جميع متدربي شهادة الاختصاص السعودية، والزمالات والدبلومات لدعم مسيرتهم التدريبية وتخفيف آثار جائحة كورونا وانعكاساتها عليهم .

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد بن سعد القثامي، أن الهيئة اتخذت أربعة قرارات رئيسية تتعلق بالاختبارات، وهي تأجيل اختبار الجزء الأول ليكون في الفترة بين 24 و31 أكتوبر، وعقد الاختبار النهائي الكتابي في الفترة بين 10 و17 أكتوبر، والاختبار النهائي الإكلينيكي ليصبح في الفترة بين 24 أكتوبر و30 ديسمبر، وعدم احتساب الإخفاق في اختبار الجزء الأول كمحاولة من ضمن المحاولات الممكنة، وعدم احتساب الإخفاق في الاختبار النهائي كمحاولة من ضمن المحاولات الممكنة.

وقررت الهيئة بهدف التسهيل على المتدربين، إعفاء المتدربين من الرسوم الإدارية للتسجيل في الاختبارات الإلكترونية بشكل استثنائي للعام التدريبي الجاري، وتحويل اختبار الترقية ليصبح جزء من التقويم المستمر يهدف إلى إعطاء تغذية راجعة ولا يبنى عليه نجاح أو رسوب وذلك للبرامج التي قرر المجلس العلمي أن يكون لها اختبار ترقية على أن تعقد في الفترة من 12 وحتى 19 سبتمبر، وإمكانية ترحيل أسبوعين من إجازات المتدربين للعام المقبل لمن لم تُتاح لهم فرصة أخذ أجزاء من إجازتهم السنوية استثناءً هذا العام وفق الضوابط المنظمة لذلك، وكذلك عدم احتساب إعادة السنة التدريبية من ضمن المدة القصوى للبرنامج.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الهيئة تشرف على أكثر من 15 ألف متدرب في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية، وتدرك ما يبذلونه من جهود في رحلتهم التدريبية والتحديات التي يواجهونها، ومن منطلق ذلك أطلقت مبادرتها "هيئتكم معكم" التي تستهدف دعم المتدربين ومساندتهم، منوهاً إلى تكاتف وتكامل أدوار مجالس ولجان الهيئة العلمية والإشرافية والتنفيذية والعمل على دعم المتدربين بما لا يؤثر على جودة التدريب ومخرجات البرامج التدريبية.

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
ابو محمد 😎
الله يعين ...
عامر
والله هذا الي يصير معانا في البقالات إلى يعملون فيها الأجانب للأسف

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