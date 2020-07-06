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إطلاق طرازات متنوعة من iPhone 12 الأقل تكلفة نهاية سبتمبر

Time منذ ساعة
Views 1660
إطلاق طرازات متنوعة من iPhone 12 الأقل تكلفة نهاية سبتمبر

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات حجم إصدار معالجات آبل A14، والتي ستصبح أساس هواتف iPhone 12 الذكية، وهي أول أجهزة آبل التي تدعم العمل في شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس (5G)، والتي من المقرر أن تعلن عنها الشركة نهاية سبتمبر 2020، ومن المرجح أن تعلن عن 3 طرازات على الأقل.

وأشارت التسريبات إلى أن iPhone 12 سيكون الأقل تكلفة، رغم تقارير أكدت خلوه من الشاحن المرفق والإيربودز، وأنه تم أنه تم تكليف شركة تصنيع الرقائق التايوانية (TSMC)، لتصنيع معالج Apple A14 بالنسبة للمنتجات الجديدة، إذ سيتم توفير استخدام تكنولوجيا 5 نانومتر.

وأوضحت التسريبات بأنه من المتوقع أن آبل ستطلق ما يقارب من 80 مليون معالج، بالإضافة إلى ذلك، ستتولى TSMC إنتاج مودم كوالكوم Snapdragon X60 الخلوي، والذي يُزعم أيضا أنه جزء من iPhone 12.

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
ابو محمد 😎
الله يعين ...
عامر
والله هذا الي يصير معانا في البقالات إلى يعملون فيها الأجانب للأسف

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