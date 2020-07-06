إطلاق طرازات متنوعة من iPhone 12 الأقل تكلفة نهاية سبتمبر

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات حجم إصدار معالجات آبل A14، والتي ستصبح أساس هواتف iPhone 12 الذكية، وهي أول أجهزة آبل التي تدعم العمل في شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس (5G)، والتي من المقرر أن تعلن عنها الشركة نهاية سبتمبر 2020، ومن المرجح أن تعلن عن 3 طرازات على الأقل.
وأشارت التسريبات إلى أن iPhone 12 سيكون الأقل تكلفة، رغم تقارير أكدت خلوه من الشاحن المرفق والإيربودز، وأنه تم أنه تم تكليف شركة تصنيع الرقائق التايوانية (TSMC)، لتصنيع معالج Apple A14 بالنسبة للمنتجات الجديدة، إذ سيتم توفير استخدام تكنولوجيا 5 نانومتر.
وأوضحت التسريبات بأنه من المتوقع أن آبل ستطلق ما يقارب من 80 مليون معالج، بالإضافة إلى ذلك، ستتولى TSMC إنتاج مودم كوالكوم Snapdragon X60 الخلوي، والذي يُزعم أيضا أنه جزء من iPhone 12.