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بنك الرياض يطرح 10 وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1819
بنك الرياض يطرح 10 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرح بنك الرياض 10 وظائف هندسية شاغرة، للجنسين ،عبر "تمهير" التدريب على رأس العمل، وسيبدأ تلقي الطلبات إبتداءا من اليوم.

يتلقى بنك الرياض اليوم الإثنين طلبات المتقدمين والمتقدمات، على وظائفه الشاغرة، والتي أعلن عنها سابقا، من خلال برنامج"تمهير".

وإشترط البنك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، والحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص هندسة الحاسب، وألا يكون على رأس العمل في أحد القطاعين العامّ أو الخاصّ، أو سبق له التقدم على وظيفة خلال الستة الأشهر الماضية على التقديم، وذلك بموجب سجلات التأمينات الاجتماعية، وألا يكون إستفاد من برنامج " تمهير" مسبقا وسينتهي التقديم لتلك الوظائف يوم الخامس من أغسطس المقبل.

ولمزيد من التفاصيل اضغط الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
ابو محمد 😎
الله يعين ...
عامر
والله هذا الي يصير معانا في البقالات إلى يعملون فيها الأجانب للأسف

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