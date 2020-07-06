بنك الرياض يطرح 10 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرح بنك الرياض 10 وظائف هندسية شاغرة، للجنسين ،عبر "تمهير" التدريب على رأس العمل، وسيبدأ تلقي الطلبات إبتداءا من اليوم.
يتلقى بنك الرياض اليوم الإثنين طلبات المتقدمين والمتقدمات، على وظائفه الشاغرة، والتي أعلن عنها سابقا، من خلال برنامج"تمهير".
وإشترط البنك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، والحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص هندسة الحاسب، وألا يكون على رأس العمل في أحد القطاعين العامّ أو الخاصّ، أو سبق له التقدم على وظيفة خلال الستة الأشهر الماضية على التقديم، وذلك بموجب سجلات التأمينات الاجتماعية، وألا يكون إستفاد من برنامج " تمهير" مسبقا وسينتهي التقديم لتلك الوظائف يوم الخامس من أغسطس المقبل.
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