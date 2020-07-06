أمينة العلي ترد على منتقديها بعد تغزلها في جسدها: سمعوني صياحكم

مليكة فؤاد (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المغربية المقيمة بالمملكة أمينة العلي، منتقدين إياها بعد تغزلها بجسدها، مع ملابسها الضيقة التي إرتدتها، وردت الفنانة على الإنتقادات بقولها "سمعوني صياحكم" وهي تظهر مفاتن جسدها.
ونشرت أمينة العلي، صورة عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، وجاءت ردود الأفعال منتقدة تغزلها بجسمها فقالت : "لأنه جسمي حلو لو كان زي جسم التلاجة محد اتكلم أنا حتى بالعباية ومتلثمة بعد العيون عليّ"، حيث ردّت بقولها: "سمعوني صياحكم …. أقوى شيء.
وقالت أمينة العلي مندهشة من متابعة اتهمتها بأن الصورة "فوتوشوب"، فكتبت لها قائلًة: "أتمنى بس مرة واحدة بنت تقول كلمة زينة لازم تعيب.. ليش؟، أنا البنات الحلوين بقولهم انتوا حلوات وأولهم روان بن حسين دايم أكتب لها كلام جميل.. خلو عندكم ثقة بنفسكم ما ينقص منك شيء، لو مدحتي بنت زيك".