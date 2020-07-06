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شاهد.. إعلان اسم بطاقة شبكة النقل العام بالرياض

Time منذ ساعة
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شاهد.. إعلان اسم بطاقة شبكة النقل العام بالرياض

الرياض (صدى):
كشف مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، اليوم الاثنين، عن الاسم الفائز في التصويت لاختيار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمدينة الرياض، وذلك بعد تصويت أكثر من 160 ألف مشارك.

وأوضح المشروع، أنه تم اختيار "درب" ليكون اسمًا لبطاقة شبكة النقل العام لمدينة الرياض، موجهاً الشكر لجميع المشاركين في التصويت.

ومن الجدير بالذكر، أن "قطار الرياض" كان قد طالب الجميع للمشاركة في تصويت لاختيار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمدينة الرياض، وذلك من بين 4 أسماء مقترحة للبطاقة، كانت: "نجد، ودرب، وبرق، وطويق".

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
حنان
اريد ابيع الرحم عمري 28من العراق 0770378634
ابو محمد 😎
الله يعين ...

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