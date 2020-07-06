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إيداع 348 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل

Time منذ ساعة
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إيداع 348 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل

الرياض (صدى):
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أمس الأحد، أكثر من 348 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 229 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر يونيو 2020م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 126.235 مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل 103.029 مستفيد ومستفيدة.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
حنان
اريد ابيع الرحم عمري 28من العراق 0770378634
ابو محمد 😎
الله يعين ...

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