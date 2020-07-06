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457 ألف وافد يخرج من سوق العمل لينضم 217 ألف مواطن ومواطنة

Time منذ ساعة
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457 ألف وافد يخرج من سوق العمل لينضم 217 ألف مواطن ومواطنة

الرياض (صدى):
كشفت إحصائيات سوق العمل بلوغ عدد الوافدين الذين غادروا عام 2019 نحو 457.609 من العمال، لينضم إلى سوق العمل نحو 217.638 مواطنا ومواطنة للقوى العاملة.

وأعلن التقرير الأخير الصادر عن صندوق الموارد البشرية «هدف»، بأن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص خلال العام الفائت 8.1 ملايين، منها 1.7 مليون مواطن بلغ الذكور منهم 1.141 مليون، والإناث نحو 558 ألف مواطنة، في حين بلغ إجمالي عدد المواطنين الباحثين عن عمل 1.0 مليون، الرجال 168.016 والسيدات 857.312 سيدة.

وشهدت نسبة التوطين ارتفاعا إلى 20.90%.الإعانات الشهريةيقدم صندوق الموارد البشرية الإعانات لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من قبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب.

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
حنان
اريد ابيع الرحم عمري 28من العراق 0770378634
ابو محمد 😎
الله يعين ...

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