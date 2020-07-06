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المخترعة عائشة السقاف: تعرضت للتنمر وكلمات الوزير أعادت ثقتي بنفسي

Time منذ ساعتين
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المخترعة عائشة السقاف: تعرضت للتنمر وكلمات الوزير أعادت ثقتي بنفسي

الرياض (صدى):
تعرضت المخترعة عائشة السقاف، لموجة من التنمر والسخرية بعدما نشرت معلومات عن اختراعها لجهاز ذاتي لبيع الكمامات والقفازات المضادة للفيروس المستجد.

وأكدت عائشة السقاف، أن كلمات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أعادت لها الثقة في نفسها، حيث أعرب الوزير عن فخره بها، قائلًا: " نحن فخورين فيك يا مبدعة " .

وأشارت " السقاف" إلى إنها وضعت الجهاز بعد الانتهاء من تصنيعه في المراكز التجارية، وشرحت للرواد خطوات استخدامه عن طريق تزويد الجهاز برقم هاتف الراغب في الشراء وحصوله على الفاتورة مع رسالة نصية تشير إلى اكتمال العملية، بحسب صحيفة " عكاظ " .

وفي سياق متصل، كشفت المخترتة عن أسفها لما تعرضت له من تنمر واتهامات في بعض منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التشكيك في اختراعها والادعاء بأن الفكرة مسروقة ووصف الاختراع بالمشبوه وأنه صناعة غير سعودية.

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
حنان
اريد ابيع الرحم عمري 28من العراق 0770378634
ابو محمد 😎
الله يعين ...

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