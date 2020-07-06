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شاهد.. كاتب اقتصادي: أكبر تحدٍ قد يواجه القطاع الخاص حدوث موجة ثانية من الفيروس

Time منذ ساعتين
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شاهد.. كاتب اقتصادي: أكبر تحدٍ قد يواجه القطاع الخاص حدوث موجة ثانية من الفيروس

الرياض (صدى):
كشف الكاتب الاقتصادي علي الحازمي، اليوم الاثنين، أن أكبر تحدٍ قد يواجه القطاع الخاص بالمملكة خلال الفترة المقبلة، هو حدوث موجة ثانية من الفيروس المستجد، كما أن عودة الاقتصاد في المملكة والعالم مُرتهن بإيجاد لقاح.

وأوضح علي الحازمي خلال مداخلة مع برنامج "كلنا مسؤول" على "قناة السعودية"، أن عدم إيجاد لقاح سيجعل الحذر مستمرا وواجبا، لافتًا إلى أن القطاع الخاص في المملكة تأثر بالأزمة، جراء انخفاض المشاريع الحكومية التي كان يستفيد منها بشكل مباشر، وكذلك إغلاق بعض الأنشطة بسبب الجائحة.

وفي السياق نفسه، قال "الحازمي" أن أكثر القطاعات تضرراً في ظل الجائحة هي قطاعات السياحة والفنادق والطيران والنقل، مؤكدًا أن الدولة لم تتخل عن كل القطاعات من خلال تقديمها الدعم لها.

https://twitter.com/saudiatv/status/1279796060387520514?s=20

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
حنان
اريد ابيع الرحم عمري 28من العراق 0770378634
ابو محمد 😎
الله يعين ...

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