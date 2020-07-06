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تعرف على مقترح مصر لأثيوبيا بشأن حل أزمة سد النهضة

Time منذ ساعتين
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تعرف على مقترح مصر لأثيوبيا بشأن حل أزمة سد النهضة

القاهرة (صدى):
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية ، وعضو لجنة الخبراء المصرية المعنية بأزمة سد النهضة،بأن مصر عرضت على أثيوبيا مقترح يلبي إحتياجاتها لتوليد الكهرباء من السد، وذلك خلال سنوات الفيضان الغزير والمتوسط، بسعة السد القصوى، في مقابل أن تولد إثيوبيا الكهرباء خلال سنوات الجفاف بنسبة 85% من سعة السد.

وتابع نور الدين تفاصيل المقترح ، بأنه من بنود المقترح الإتفاق على حجم المياه التي تخرج من وراء السد بعد الملء والتي قدّرتها مصر بحوالي 40 مليار متر مكعب.

وأردف نور الدين بأن المقترح طالب بالإعلان بشكل كامل عن الدراسات الفنية لدرجة أمان السد وفقا لما يقتضيه القانون الدولي، معقبا: ”إثيوبيا أكدت أنها قامت بتطوير النواحي البنائية للسد دون أن تكشف عن أوراق دراسة أمان السد والرسوم الإنشائية، وهو ما تطالب مصر به الآن، مؤكدا بأن الخلاف بين مصر وأثيوبيا قانوني، لأنها كادت أن توقع على الإتفاق بعد عرض الجوانب الفنية.

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
حنان
اريد ابيع الرحم عمري 28من العراق 0770378634
ابو محمد 😎
الله يعين ...

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