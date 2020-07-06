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ارتفاع جواز السفر السعودي 8 مراكز عالميًا

Time منذ ساعتين
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ارتفاع جواز السفر السعودي 8 مراكز عالميًا

الرياض (صدى):
كشفت بیانات مؤشر Henley Passport Index Q2 2020 للربع الثاني، عن ارتفاع قوة جواز السفر السعودي بمقدار درجتين في أبريل 2020، محافظا على ذات المركز الذي حققه في مطلع العام.

وأوضحت البيانات، أنه احتل المركز الـ67 عالمیا مقابل المركز الـ 69 في 2019؛ فيما ارتفع بمقدار 8 درجات مقابل المرتبة الـ75 في 2015، بينما يقدم مؤشر هينلي ترتيبا لـ 199 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامله السفر إليها دون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى توضيح الاتجاهات العالمية والإقليمية، ويستخدم التقرير بيانات من تاريخ المؤشر لمدة 15 عامًا لإظهار كيف تغيرت حركة السفر خلال العقد الماضي، بالنظر إلى أي من جوازات السفر اكتسبت قوة وأيها تخلفت.

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
حنان
اريد ابيع الرحم عمري 28من العراق 0770378634
ابو محمد 😎
الله يعين ...

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