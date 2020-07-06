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«الزكاة والدخل»‏: الأشخاص غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة لا يحق لهم تحصيلها

Time منذ ساعتين
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«الزكاة والدخل»‏: الأشخاص غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة لا يحق لهم تحصيلها

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، أن الأشخاص غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة لا يحق لهم تحصيل الضريبة، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه أحد المغردين استفسارًا إلى حساب العناية بالعملاء التابع للهيئة عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " ‏بعض المحلات [ مطاعم ، بوفيات ، بقالات ] تفرض الضريبة المضافة 15٪، علماً بأنه لا يوجد لها رقم ضريبي، ولكن يقولون [ الموزع أخذ علينا ضريبة ].. بمعنى أن سعر تكلفة المنتج عليهم بضريبة.. السؤال: هل يحق لهم ؟ ولمن نشتكي ؟" .

وأجاب حساب العناية بالعملاء: " للتوضيح لك الأشخاص الغير مسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة لا يحق لهم تحصيل الضريبة، وفي حال مخالفة ذلك نأمل تقديم بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة وإرفاق مايثبت للتحقق والإفادة " .

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
حنان
اريد ابيع الرحم عمري 28من العراق 0770378634
ابو محمد 😎
الله يعين ...

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