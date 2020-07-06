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القضاء ينتصر لمواطنة بثبوت ولايتها على أطفالها
منذ 43 دقيقة
1676
تبوك (صدى):
في جلسة عقدت عن بعد، قررت الدائرة الثانية بالمحكمة العامة في تيماء، الحكم لصالح سيدة بثبوت حقها في الولاية على أطفالها.
وشارك في الجلسة صاحبة الطلب بإثبات حقها في الولاية على أطفال قاصرين سنًا، واثنين من المزكين في تبوك.
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أحدث التعليقات
الليث البرتقالي
والله ماوهق الناس الا انت من عشر سنوات وانت تقول بينزل بينزل من ذاك الوق الو الان تدبلت الاسعار 5مرات وانت تغرد خارج السرب بالمختصر انت كذوب ماعندك ماعند جدتي
سعدية طالبي
اخي راعي التميس بس شغال ويسوي الي مطلوب منه لازم يحط ورقة والفلوس موله هو يتقاضي راتب فقط اما المخل فهو ملك للمواطن طبعا هذا شي طبيعي انه يحط ورقة حاططها صاحب المخل مو راعي التميس تحياتي
اللهو البرئ
ياجنوبية خذي وخلي ..تمدي يدك يبرأ ظهرك.هذي لو حلمت بها مااقدر ارويه لأحد..😂😂
شهد
السلام عليكم لدي زواج وظروفنا صعبه والله العظيم اوراتب والدي 1900 ريال اريد اصلح اسناني وعندي الم في المعده جرثومة المعده واريد اتجهز زي البنات ابغى ذهب و اخذ ملابس وعطر عندي اخواني لكن كلهم متزوجين مع ازواجهم وساكنه في حي قديم مره والله حتى الحي صار يخوف لكن بيت نجلس فيه ويحفظنا الحال ماش اذا تعرف احد يساعدني وابي متوفي والله ع مااقول شهيد تكفون يا أهل الخير
حسين محمد
اقسم بالله اني ابي اجدد استمارة السيارة واكون نظامي ولكن المخالفات والمشكله تزيد المخالفات ماتنقص
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