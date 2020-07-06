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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة ، الرياض ، الشرقية ، مكة المكرمة) . و سماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

بلاد ماوراء النهرين
ردا على كلامك ... أنتي اشباه النساء ... يا مسترجلات لعن الله المسترجلات من النساء
بلاد ماوراء النهرين
اقسم بالله لو وزارة الداخلية يسمحوا السعوديين للزواج من الخارج !! كان ماشفتي ولا سعودي يطلب يدك ...... أقسم بالله ...... أنا اقسمت ...... حنا مغصوبين عليكن
صحصح
يالعمري راح عمرك وانت تغرد ان العقار بينزل وراح تصير الاسعار بمتناول الجميع والكل راح يقدر يشري وصلنى لمرحلة فلل كراتين وبسعار خياليه والبنك فوايدة اكثر من المبلغ المقترض والسكن صار حلم واصعب من الحلم انك تملكة واذا ملكته راح اكثر من نص الراتب قسط للبيت وتعيش بضايقة ماليه خاصتن مع الظرايب ولاسعار الي ترتفع كل يوم عن الثاني
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، 🇸🇦✍🏻🇸🇦: يالخاين 👹 يالغدار 👹 السيف ⚔️⬅️ حدك 👹 وَلا ✍🏻 نقبل 👹 الأعذار 🔥⚔️🔥 مَا بَيْن 🇶🇦 الدوحة ⬅️ وَ تورونتو 👹 تنبح 🐩 علَى ⬅️🇸🇦 السعوديّة 🇸🇦 أرض ⬅️ الأحرار 🇸🇦✍🏻 يجيلك ⬅️ يَوْم 👀🦉 يالبوم 🦉 وَ تجيبك ⬅️ الأقدار ☝️ ساعتها ⬅️ يطش 👹 رأسك 👹⬅️ بالأمر 🇸🇦 السامي ⬅️ أعلى ⬅️✍🏻 قرار 🇸🇦☝️ مَع وافر المحبة .
صحصح
يالعمري راح عمرك وانت تغرد ان العقار بينزل وراح تصير الاسعار بمتناول الجميع والكل راح يقدر يشري وصلنى لمرحلة فلل كراتين وبسعار خياليه والبنك فوايدة اكثر من المبلغ المقترض والسكن صار حلم واصعب من الحلم انك تملكة واذا ملكته راح اكثر من نص الراتب قسط للبيت وتعيش بضايقة ماليه خاصتن مع الظرايب ولاسعار الي ترتفع كل يوم عن الثاني

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