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أمير عسير عن شكوى مواطن من ارتفاع الأسعار: رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي

Time منذ 24 دقيقة
Views 1613
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أمير عسير عن شكوى مواطن من ارتفاع الأسعار: رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي

عسير (صدى):
علق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على شكوى المواطن سلطان المرواني، من ارتفاع الأسعار بأحد المقاهي في أبها.

وقال الأمير تركي بن طلال: " أهلا وسهلا فيك يا سلطان، تشرفت بوجودك معنا اليوم، كان لك مداخلة طيبة نبهتنا لبعض الأمور التي انطلقت من حبك وغيرتك الوطنية، بحثنا عنك واستدعيناك وشكرناك " .

وأضاف: " رحم الله أمريء أهدى لنا عيوبنا، إذا جاءت النصيحة صادقة ومن القلب بتفيدنا " .

وكان المواطن سلطان المرواني قد نشر مقطع فيديو، أوضح خلاله أنه تفاجأ بعامل المقهى يبلغه بأن الحد الأدنى لكل فرد 50 ريالا، ما يعني أنه سيدفع 400 ريال لـ 8 أفراد من أجل القهوة فقط.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
باقي ما قلنا سلام
ابو عمار
ربع تعاونو ما ذلو
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
عجيب وش ذا الاسم كآنها من الأفغان وذيك الديار😊😹
عندما يغيب المساء
الله يسهلها لك ولاتنسنا من الدعاء
ابو محمد 😎
جزاه الله خير على التجاوب ، وهذا الواجب .. .. مايتركون المستغلين للظروف يستغفلون المواطنين ويستغلونهم ..

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