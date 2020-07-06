نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

صاحب منشأة يتهم " صدى " بالتواطؤ بعد رصدها تخزين مواد غذائية بطريقة غير آمنة

Time منذ ساعة
Views 1982
Comment 4
صاحب منشأة يتهم " صدى " بالتواطؤ بعد رصدها تخزين مواد غذائية بطريقة غير آمنة

محمد بن طحيطح (صدى):
رصدت كاميرا " صدى " أحد المواقع يقوم بتخزين مواد غذائية واستهلاكية بطريقة غير آمنة، في خميس مشيط.

وتم رصد رافعة تحمل بعض المواد من إحدى مستودعات المحلات التجارية متجهاً بها إلى أحد مقرات السكن بجوار تلك المستودعات.

وعُثر على عدد من المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية محفوظة ومخزنة بطريقة غير صحيحة، في ممر العمارة السكنية، دون مبالاة للاجراءات الخاصة بالتخزين وشروط السلامة والغذاء.

وحدث الأمر بوجود مشرفي الموقع وصاحبه مستغلين عتمة الليل للتخزين المخالف وانشغال البلدية ومراقبيها في مواقع اخري.

وفي الوقت الذي حرصت " صدى " على توثيق المخالفات والأخطار للحفاظ على سلامة المواطنين من عبث المخالفين الغير مبالين لافعالهم، أقدم صحاب الموقع باتهام الصحيفة بالتواطؤ مع جهات اخرى لتشويه سمعته.

 

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
صحيح اللي اختشو ماتو ... موضوع التخزين يجب ان يكون في مكان مخصص ويوجد به تكييف ومكان نظيف من الحشرات ولا توضع المواد على الارض
عمار
بالأول كنت اشتري من بقاله ومافيه ضرايب ماعرف اذا الحين البقايل الصغيره تشملها او لأ
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
عادل
يعطيك بلاش احسن
ابو محمد 😎
الله يقويكم ياحكومتنا الرشيده ويعينكم على عمل الخير ومافيه لإراحة حجاج بيت الله .. آمين ..

أخر الأخبار

لاعب النصر بعد عودته للمملكة: " محمد بيتروس عاد من جديد "
لاعب النصر بعد عودته للمملكة: " محمد بيتروس عاد من جديد "
Time منذ 12 دقيقة Views 1323
تطهير منطقتي الصحن والمسعى دوريًا قبل وبعد كل طواف فوج الحجيج
تطهير منطقتي الصحن والمسعى دوريًا قبل وبعد كل طواف فوج الحجيج
Time منذ 25 دقيقة Views 1335
50 حاجاً لكل دور في رمي الجمرات.. البروتوكولات الصحية لحج هذا العام
50 حاجاً لكل دور في رمي الجمرات.. البروتوكولات الصحية لحج هذا العام
Time منذ 28 دقيقة Views 1492
أربعيني يقتل شابًا بعدما رفض ممارسة الشذوذ معه
أربعيني يقتل شابًا بعدما رفض ممارسة الشذوذ معه
Time منذ 37 دقيقة Views 550
إصابة نجم الأهلي بكورونا وقرار بشأن التدريبات بعد مخالطته للجهاز واللاعبين
إصابة نجم الأهلي بكورونا وقرار بشأن التدريبات بعد مخالطته للجهاز واللاعبين
Time منذ 59 دقيقة Views 1829
صاحب منشأة يتهم " صدى " بالتواطؤ بعد رصدها تخزين مواد غذائية بطريقة غير آمنة
صاحب منشأة يتهم " صدى " بالتواطؤ بعد رصدها تخزين مواد غذائية بطريقة غير آمنة
Time منذ ساعة Views 1982
عدنان جستنيه : رابطة المحترفين مربوطة
عدنان جستنيه : رابطة المحترفين مربوطة
Time منذ ساعة Views 341
مستشفى تابع للحرس الثوري الإيراني يمنع علاج النساء غير المرتديات " الشادور"
مستشفى تابع للحرس الثوري الإيراني يمنع علاج النساء غير المرتديات " الشادور"
Time منذ ساعة Views 1771
شاب يلقي بنفسه من الطابق السابع بسبب الاكتئاب
شاب يلقي بنفسه من الطابق السابع بسبب الاكتئاب
Time منذ ساعة Views 495
تسجيل صوتي للفنانة رجاء الجداوي خلال فترة مرضها
تسجيل صوتي للفنانة رجاء الجداوي خلال فترة مرضها
Time منذ ساعة Views 1853