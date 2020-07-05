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متحدِّث «الصحة»: من الصعب توقع موعد انتهاء جائحة «كورونا»

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متحدِّث «الصحة»: من الصعب توقع موعد انتهاء جائحة «كورونا»

الرياض (صدى):
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه من الصعب التكهُّن بمدة استمرار جائحة كورونا، هل تستمر أشهرًا أم أبعد من ذلك.

وقال "العبدالعالي" إن الجائحة حتى اليوم تجاوزت 6 أشهر منذ بدء رصد الحالات الأولى لها. ومنظمة الصحة العالمية قريبًا تحدثت عن مرور هذه الفترة والسلسلة الزمنية، وتسلسل الأحداث الذي مرَّ بهذه الجائحة. وكذلك مجموعة من الدول تناولت ما قامت به من جهود وتفاعلات.

وأضاف: نحن نعلم أن الملايين لا تزال تسجَّل عالميًّا بالإصابة بهذا الفيروس، والنشاط لا يزال قائمًا. هناك أبحاث مستمرة في المعالجة واللقاحات، نتأمل ونستبشر دائمًا منها خيرًا، إلا أنه حتى اليوم لا يوجد شيء منها قابل للبدء باستخدامه باعتباره ناجحًا؛ لذا العودة التي اختارها العالم بشكل مثالي هي العودة بحذر، وتعني أن نطبق سلوكيات صحية جديدة علينا جميعًا، وعادات إضافية، وفقًا لـ "سبق".

واختتم قائلا: أما بالنسبة للمدة الزمنية المقبلة فمن الصعب التكهن بمدتها وبأشهرها أو حتى أبعد من ذلك، وهي محل رصد ومتابعة مستمرة من المراكز والهيئات والمنظمات المختصة بذلك.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
سوسن
سُبحان الله (الكلاب) نوعين فيه كلاب "مُفيدة" وفيه كلاب "مؤذية" وزود ع أذاها تشغل العالم بنباحها🐕
. راعــي الـددســـن .
يستاهل ماجــاه .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ايته يثمر في بعض المقيمين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله والله يعطيكم العافية

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