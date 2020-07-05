إعلامية يونانيه : الهلال فريق رائع ولقد شاهدته في كأس العالم للأندية

ماجد محمد (صدى):
أعربت إيلينا مبونتو إعلامية يونانيه، عن إعجابها بالهلال، قائلة : فريق رائع ولقد شاهدته في كأس العالم للأندية، قدم كرة أوروبية وكان يستحق الوصول إلى النهائي،، أتمنى كل التوفيق لهذا النادي خلال مسيرته المقبلة .
وأضافت إيلينا : ماذا يمكنني أن أقول عن لوشيسكو؟ إنه أفضل مدرب حضر إلى اليونان، هو شخص رائع ويحب عمله كثيرًا، لديه الكثير من الشغف بكرة القدم، وفاز بكل شيء مع باوك”.
وتابعت : أحاول متابعة لوشيسكو مع الهلال، أنا على يقين أنه يبذل قصارى جهده هناك. كانت صدمة كبيرة للجميع رحيله عن باوك، ولكن هذه هي الحياة وهذه هي كرة القدم”.