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إعلامية يونانيه : الهلال فريق رائع ولقد شاهدته في كأس العالم للأندية

Time منذ 23 دقيقة
Views 1432
إعلامية يونانيه : الهلال فريق رائع ولقد شاهدته في كأس العالم للأندية

ماجد محمد (صدى):
أعربت إيلينا مبونتو إعلامية يونانيه، عن إعجابها بالهلال، قائلة : فريق رائع ولقد شاهدته في كأس العالم للأندية، قدم كرة أوروبية وكان يستحق الوصول إلى النهائي،، أتمنى كل التوفيق لهذا النادي خلال مسيرته المقبلة .

وأضافت إيلينا : ماذا يمكنني أن أقول عن لوشيسكو؟ إنه أفضل مدرب حضر إلى اليونان، هو شخص رائع ويحب عمله كثيرًا، لديه الكثير من الشغف بكرة القدم، وفاز بكل شيء مع باوك”.

وتابعت : أحاول متابعة لوشيسكو مع الهلال، أنا على يقين أنه يبذل قصارى جهده هناك. كانت صدمة كبيرة للجميع رحيله عن باوك، ولكن هذه هي الحياة وهذه هي كرة القدم”.

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. راعــي الـددســـن .
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ناصر
ياليت تكون 20% اهم شي ستقرارالدوله ربي يعز المملكه ويغفر للموتاء كل شي يرخص لاجل السعوديه
. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاه كـل خــير ويــبارك فيـه .
محب للوطن
أشوف أنه لازم تسعير السلع والبضائع في كل المحلات التجارية خصوصاً محلات التقسيط زي البقالات وسوبر ماركات

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