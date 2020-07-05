الجيش الليبي يقصف 20 سيارة مسلحة بعد ساعات من قصف «الوطية»

طرابلس (صدى):
شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد، غارات استهدفت عدة آليات ومجموعة من المسلحين في سلسلة جبلية في أقصى جنوب غرب البلاد.
وقال الضابط ربيع الجديدي في تصريحات صحفية إن طائرتين تابعتين للجيش الليبي شنتا سلسلة غارات استهدفت خلالها رتلا مكونا من 20 سيارة مسلحة.
وأضاف أن السيارات المسلحة ”تعود لمجموعة تتكون من عناصر القاعدة ومن ضمنها مسلحون تابعون لرئيس حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران“.
ويأتي الهجوم بعد ساعات من قصف جوي طال قاعدة الوطية الجوية غرب البلاد، وقيل إنه استهدف منظومات دفاع جوي متوسطة المدى نشرتها تركيا هناك.