نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الجيش الليبي يقصف 20 سيارة مسلحة بعد ساعات من قصف «الوطية»

Time منذ 14 دقيقة
Views 1339
Comment 1
الجيش الليبي يقصف 20 سيارة مسلحة بعد ساعات من قصف «الوطية»

طرابلس (صدى):
شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد، غارات استهدفت عدة آليات ومجموعة من المسلحين في سلسلة جبلية في أقصى جنوب غرب البلاد.

وقال الضابط ربيع الجديدي في تصريحات صحفية إن طائرتين تابعتين للجيش الليبي شنتا سلسلة غارات استهدفت خلالها رتلا مكونا من 20 سيارة مسلحة.

وأضاف أن السيارات المسلحة ”تعود لمجموعة تتكون من عناصر القاعدة ومن ضمنها مسلحون تابعون لرئيس حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران“.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من قصف جوي طال قاعدة الوطية الجوية غرب البلاد، وقيل إنه استهدف منظومات دفاع جوي متوسطة المدى نشرتها تركيا هناك.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
منظر ممتاز ..
تميم
يرد الله كيدهم في نحورهم
ابو عبدالعزيز
الضريبه ضربة عنق الفقراء . الله المستعان
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههه.😂😂. أجل سيارة ألإجرة راح ترروح التشليح بعد يومين .

أخر الأخبار

العرسان توهقوا بالهدايا
العرسان توهقوا بالهدايا
Time منذ دقيقتين Views 135
مصري يمزح مع خطيبته
مصري يمزح مع خطيبته
Time منذ 3 دقائق Views 170
«العمري» يتوقع تصحيح الأسعار في السوق العقاري مع زيادة القيمة المضافة
«العمري» يتوقع تصحيح الأسعار في السوق العقاري مع زيادة القيمة المضافة
Time منذ 3 دقائق Views 1144
هل الأندومي يسبب الغباء
هل الأندومي يسبب الغباء
Time منذ 4 دقائق Views 154
عامل في احد المزارع يعتدي على صقور بالضرب بدون سبب
عامل في احد المزارع يعتدي على صقور بالضرب بدون سبب
Time منذ 5 دقائق Views 81
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 5 دقائق Views 153
شاهد..طارق الحبيب يوضح الحالة النفسية للبنت التي تتزوج رجل كبير في السن
شاهد..طارق الحبيب يوضح الحالة النفسية للبنت التي تتزوج رجل كبير في السن
Time منذ 6 دقائق Views 1166
بالفيديو.. السحب الضبابية تعانق سماء أبها
بالفيديو.. السحب الضبابية تعانق سماء أبها
Time منذ 10 دقائق Views 1225
الجيش الليبي يقصف 20 سيارة مسلحة بعد ساعات من قصف «الوطية»
الجيش الليبي يقصف 20 سيارة مسلحة بعد ساعات من قصف «الوطية»
Time منذ 14 دقيقة Views 1339
«النمر» : الخوف الشديد من الإصابة بكورونا أمر يقتضي العلاج
«النمر» : الخوف الشديد من الإصابة بكورونا أمر يقتضي العلاج
Time منذ 18 دقيقة Views 1168