تسريب صوتي لحاكم المطيري وهو يعرض مشروعه الخبيث ضد الخليج والقذافي يوافق

وكالات (صدى):
نشر المعارض القطري البارز، خالد الهيل، تسريبًا جديدًا للكويتي حاكم المطيري وهو يعرض على الرئيس الليبي معمر القذافي مشروعه الإعلامي الخبيث لتهيئة الروح الثورية وإسقاط الأنظمة.
وأشار حاكم المطيري في التسريب، إلى إحدى القنوات التي يتم بث من خلالها أفكارهم الخبيثة، ومحاولات جمع تبرعات من بعض رجال الأعمال لدعم حزب الأمة الكويتي الذي يسعى لتحقيق تلك المخططات، فيما أكد القذافي أنه جاهز لدعمه.
وعلّق خالد الهيل قائلًا: في الأيام القادمة المتوقع تحقيق كامل عن مصادر تمويل هذا الحزب الخبيث ومحاسبة كل الممولين!؟ " .