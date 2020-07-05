نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحة بمواطنين تورطا في سرقة محال مواد غذائية و8 مركبات بالشرقية

Time منذ 38 دقيقة
Views 1418
Comment 1
الإطاحة بمواطنين تورطا في سرقة محال مواد غذائية و8 مركبات بالشرقية

الدمام (صدى):
أطاحت شرطة المنطقة الشرقية، بشخصين تورطا في سرقة عدد من محال المواد الغذائية.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر )، تورطا بسرقة عدد من محال المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و الاستيلاء على نحو (12000) ريال، و سرقة (8) مركبات.

وأضاف أنه ضُبط (3) من المركبات بعد الاسترشاد عليها في مدينة الدمام، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
منظر ممتاز ..
تميم
يرد الله كيدهم في نحورهم
ابو عبدالعزيز
الضريبه ضربة عنق الفقراء . الله المستعان
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههه.😂😂. أجل سيارة ألإجرة راح ترروح التشليح بعد يومين .

أخر الأخبار

العرسان توهقوا بالهدايا
العرسان توهقوا بالهدايا
Time منذ دقيقتين Views 135
مصري يمزح مع خطيبته
مصري يمزح مع خطيبته
Time منذ 3 دقائق Views 170
«العمري» يتوقع تصحيح الأسعار في السوق العقاري مع زيادة القيمة المضافة
«العمري» يتوقع تصحيح الأسعار في السوق العقاري مع زيادة القيمة المضافة
Time منذ 3 دقائق Views 1133
هل الأندومي يسبب الغباء
هل الأندومي يسبب الغباء
Time منذ 4 دقائق Views 154
عامل في احد المزارع يعتدي على صقور بالضرب بدون سبب
عامل في احد المزارع يعتدي على صقور بالضرب بدون سبب
Time منذ 4 دقائق Views 81
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 5 دقائق Views 153
شاهد..طارق الحبيب يوضح الحالة النفسية للبنت التي تتزوج رجل كبير في السن
شاهد..طارق الحبيب يوضح الحالة النفسية للبنت التي تتزوج رجل كبير في السن
Time منذ 6 دقائق Views 1159
بالفيديو.. السحب الضبابية تعانق سماء أبها
بالفيديو.. السحب الضبابية تعانق سماء أبها
Time منذ 10 دقائق Views 1216
الجيش الليبي يقصف 20 سيارة مسلحة بعد ساعات من قصف «الوطية»
الجيش الليبي يقصف 20 سيارة مسلحة بعد ساعات من قصف «الوطية»
Time منذ 14 دقيقة Views 1327
«النمر» : الخوف الشديد من الإصابة بكورونا أمر يقتضي العلاج
«النمر» : الخوف الشديد من الإصابة بكورونا أمر يقتضي العلاج
Time منذ 18 دقيقة Views 1168