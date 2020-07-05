الإطاحة بمواطنين تورطا في سرقة محال مواد غذائية و8 مركبات بالشرقية

الدمام (صدى):
أطاحت شرطة المنطقة الشرقية، بشخصين تورطا في سرقة عدد من محال المواد الغذائية.
وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر )، تورطا بسرقة عدد من محال المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و الاستيلاء على نحو (12000) ريال، و سرقة (8) مركبات.
وأضاف أنه ضُبط (3) من المركبات بعد الاسترشاد عليها في مدينة الدمام، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهما إلى النيابة العامة.