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التقاعد: صرف أكثر من 6 مليار للمعاشات وتنفيذ 100 ألف خدمة إلكترونية في يوليو

Time منذ 43 دقيقة
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التقاعد: صرف أكثر من 6 مليار للمعاشات وتنفيذ 100 ألف خدمة إلكترونية في يوليو

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن معاشات التقاعد لشهر يونيو الماضي بلغت ستة مليارات وثمان مئة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالي مليون ومئتي ألف متقاعد ومستفيد.

وفي إطار خدماتها المقدمة لعملائها عبر البوابة الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية خلال شهر يونيو ، أصدرت المؤسسة أكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش ، وأكثر من 9 آلاف بطاقة تقاعدية إلكترونية ، وبلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر يونيو أكثر من 10 آلاف تحميل.

وفي مسار البوابة الإلكترونية بلغ عدد زوار الموقع خلال شهر يونيو أكثر من 500 ألف زائر ، والمسجلين في الخدمات الإلكترونية خلال الشهر أكثر من 10 آلاف مسجل جديد ، فيما أنجزت أكثر من 20 ألف معاملة إلكترونياً.

كما استقبلت "التقاعد" عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال المدة ذاتها أكثر من 40 ألف مكالمة ، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في "تويتر".

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد مستمرة في تطوير وتنويع خدماتها و قنواتها الرقمية للعناية بالعملاء ، معتمدة على متانة بنيتها التقنية التي أثبتت كفاءتها منذ بدء الجائحة ، ما انعكس إيجاباً على مدى الإقبال المتزايد من قبل عملاء المؤسسة لتنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونياً بكل يسر وسهولة من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الأجهزة الذكية ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
منظر ممتاز ..
تميم
يرد الله كيدهم في نحورهم
ابو عبدالعزيز
الضريبه ضربة عنق الفقراء . الله المستعان
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههه.😂😂. أجل سيارة ألإجرة راح ترروح التشليح بعد يومين .

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