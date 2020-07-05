زيدان عن مجاملة الحكام لريال مدريد: «أنا منهك من الأمر»

وكالات (صدى):
علّق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإساني، على الجدل الدائر حول مجاملة الحكام للفريق.
وأكد "زيدان"، أنه منهك من هذا الجدل، مطالبًا بضرورة احترام لاعبيه، إذ قال ” قد يبدو أننا نفوز بسبب الحكام، لكن المسألة ليست هكذا “.
وأضاف: ” أنا منهك. نجد أنفسنا نتحدث عن نفس الشيء دائماً. ذهب الحكم لمشاهدة اللعبة واحتسب ركلة جزاء لأنها ركلة جزاء “ .
وأكد أنه بعيداً عن كل هذه الأمر، ولا أحد قادر على ” إبعاد الفريق عن هدفه بلعب الكرة كما يلعب “ ، مضيفًا: " علينا أن نهتم بما نفعله نحن، وليس بما يقال في الخارج. اللقب سيحسم في نهاية المسابقة. كما جرت العادة ونحن نركز في المباريات المقبلة “.
وكان حكم الفيديو، قد احتسب ركلة الجزاء بعدما دهس داني غارسيا قدم مارسيلو داخل المنطقة، وبالفعل أحرز سيرجيو راموس هدف المباراة من تلك الركلة.