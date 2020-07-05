نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

زيدان عن مجاملة الحكام لريال مدريد: «أنا منهك من الأمر»

Time منذ 46 دقيقة
Views 1421
زيدان عن مجاملة الحكام لريال مدريد: «أنا منهك من الأمر»

وكالات (صدى):
علّق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإساني، على الجدل الدائر حول مجاملة الحكام للفريق.

وأكد "زيدان"، أنه منهك من هذا الجدل، مطالبًا بضرورة احترام لاعبيه، إذ قال ” قد يبدو أننا نفوز بسبب الحكام، لكن المسألة ليست هكذا “.

وأضاف: ” أنا منهك. نجد أنفسنا نتحدث عن نفس الشيء دائماً. ذهب الحكم لمشاهدة اللعبة واحتسب ركلة جزاء لأنها ركلة جزاء “ .

وأكد أنه بعيداً عن كل هذه الأمر، ولا أحد قادر على ” إبعاد الفريق عن هدفه بلعب الكرة كما يلعب “ ، مضيفًا: " علينا أن نهتم بما نفعله نحن، وليس بما يقال في الخارج. اللقب سيحسم في نهاية المسابقة. كما جرت العادة ونحن نركز في المباريات المقبلة “.

وكان حكم الفيديو، قد احتسب ركلة الجزاء بعدما دهس داني غارسيا قدم مارسيلو داخل المنطقة، وبالفعل أحرز سيرجيو راموس هدف المباراة من تلك الركلة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
منظر ممتاز ..
تميم
يرد الله كيدهم في نحورهم
ابو عبدالعزيز
الضريبه ضربة عنق الفقراء . الله المستعان
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههه.😂😂. أجل سيارة ألإجرة راح ترروح التشليح بعد يومين .

أخر الأخبار

العرسان توهقوا بالهدايا
العرسان توهقوا بالهدايا
Time منذ دقيقتين Views 135
مصري يمزح مع خطيبته
مصري يمزح مع خطيبته
Time منذ دقيقتين Views 168
«العمري» يتوقع تصحيح الأسعار في السوق العقاري مع زيادة القيمة المضافة
«العمري» يتوقع تصحيح الأسعار في السوق العقاري مع زيادة القيمة المضافة
Time منذ 3 دقائق Views 1128
هل الأندومي يسبب الغباء
هل الأندومي يسبب الغباء
Time منذ 4 دقائق Views 154
عامل في احد المزارع يعتدي على صقور بالضرب بدون سبب
عامل في احد المزارع يعتدي على صقور بالضرب بدون سبب
Time منذ 4 دقائق Views 81
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 5 دقائق Views 151
شاهد..طارق الحبيب يوضح الحالة النفسية للبنت التي تتزوج رجل كبير في السن
شاهد..طارق الحبيب يوضح الحالة النفسية للبنت التي تتزوج رجل كبير في السن
Time منذ 5 دقائق Views 1147
بالفيديو.. السحب الضبابية تعانق سماء أبها
بالفيديو.. السحب الضبابية تعانق سماء أبها
Time منذ 10 دقائق Views 1207
الجيش الليبي يقصف 20 سيارة مسلحة بعد ساعات من قصف «الوطية»
الجيش الليبي يقصف 20 سيارة مسلحة بعد ساعات من قصف «الوطية»
Time منذ 14 دقيقة Views 1325
«النمر» : الخوف الشديد من الإصابة بكورونا أمر يقتضي العلاج
«النمر» : الخوف الشديد من الإصابة بكورونا أمر يقتضي العلاج
Time منذ 17 دقيقة Views 1168