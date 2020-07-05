تغريدة تهدد «تيك توك» بالأنهيار وخسائر بـ 6 مليارات دولار

وكالات (صدى):
يواجه تطبيق (تيك توك) TikTok، خسائر فادحة تزيد عن 6 مليارات دولار، وذلك بسبب مجموعة "Anonymous" للقرصنة .
وقالت مجموعة القرصنة في تغريدة عبر "تويتر": يجب حذف التطبيق على الفور، إلى جانب الحظر الهندي للتطبيق الصيني.
وقالت مجموعة القرصنة إن التطبيق عبارة عن برنامج ضار صيني يجب تحذير الجميع بشأنه لأنه يجمع بيانات حول نوع وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة ومساحة القرص ومعرفات الأجهزة بالنسبة لجميع مستخدميه؛ حيث تستخدم الحكومة الصينية تيك توك لإدارة منظمة تجسس ضخمة تستخدم المعلومات التي تحصل عليها من التطبيق، حسبما زعم الحساب.