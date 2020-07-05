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توضيح من الجوازات بشأن تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة

Time منذ ساعة
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توضيح من الجوازات بشأن تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه سيتم الإعلان عن آلية تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين قريباً.

وأكدت الجوازات، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

وأفادت بأن تلك الاستثناءات تخضع إلى المتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

كما أشارت في ردها على استفسارات المواطنين عبر موقع "تويتر"، إلى أنه تم الانتهاء من التمديد لجميع العمالة المشمولين بالأمر الكريم حسب ما ورد من وزارة الموارد البشرية والذين تم تمديد رخصة العمل لهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
منظر ممتاز ..
تميم
يرد الله كيدهم في نحورهم
ابو عبدالعزيز
الضريبه ضربة عنق الفقراء . الله المستعان
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههه.😂😂. أجل سيارة ألإجرة راح ترروح التشليح بعد يومين .

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