نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط قبول الكفالة للمقترضين

Time منذ ساعة
Views 2115
Comment 1
بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط قبول الكفالة للمقترضين

عادل الحربي (صدى):
أوضح بنك التنمية الاجتماعية، شروط الكفالة لمن يطلب الاقتراض من البنك إذا كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص.

جاء ذلك ردًا على استفسار تضمن: « كفيلي على رأس العمل راتبه ٢١ ألف بدلاته ١٠١١١ ورفضتم بسبب الالتزمات وهو ما يخصم عليه إلا ٥٠٠٠ ريال».

وقال بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص فإنه يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أنه يشترط في الكفيل أن يكون على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة؛ حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
منظر ممتاز ..
تميم
يرد الله كيدهم في نحورهم
ابو عبدالعزيز
الضريبه ضربة عنق الفقراء . الله المستعان
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههه.😂😂. أجل سيارة ألإجرة راح ترروح التشليح بعد يومين .

أخر الأخبار

العرسان توهقوا بالهدايا
العرسان توهقوا بالهدايا
Time منذ دقيقة Views 103
مصري يمزح مع خطيبته
مصري يمزح مع خطيبته
Time منذ دقيقتين Views 150
«العمري» يتوقع تصحيح الأسعار في السوق العقاري مع زيادة القيمة المضافة
«العمري» يتوقع تصحيح الأسعار في السوق العقاري مع زيادة القيمة المضافة
Time منذ دقيقتين Views 1109
هل الأندومي يسبب الغباء
هل الأندومي يسبب الغباء
Time منذ 3 دقائق Views 144
عامل في احد المزارع يعتدي على صقور بالضرب بدون سبب
عامل في احد المزارع يعتدي على صقور بالضرب بدون سبب
Time منذ 4 دقائق Views 71
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 4 دقائق Views 139
شاهد..طارق الحبيب يوضح الحالة النفسية للبنت التي تتزوج رجل كبير في السن
شاهد..طارق الحبيب يوضح الحالة النفسية للبنت التي تتزوج رجل كبير في السن
Time منذ 5 دقائق Views 1125
بالفيديو.. السحب الضبابية تعانق سماء أبها
بالفيديو.. السحب الضبابية تعانق سماء أبها
Time منذ 9 دقائق Views 1190
الجيش الليبي يقصف 20 سيارة مسلحة بعد ساعات من قصف «الوطية»
الجيش الليبي يقصف 20 سيارة مسلحة بعد ساعات من قصف «الوطية»
Time منذ 13 دقيقة Views 1321
«النمر» : الخوف الشديد من الإصابة بكورونا أمر يقتضي العلاج
«النمر» : الخوف الشديد من الإصابة بكورونا أمر يقتضي العلاج
Time منذ 17 دقيقة Views 1160