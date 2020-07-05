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إيران تقر بخسائر كبيرة إثر انفجار نطنز

Time منذ 23 دقيقة
Views 1379
إيران تقر بخسائر كبيرة إثر انفجار نطنز

وكالات (صدى):
أقرت إيران، اليوم الأحد، أن الانفجار الذي حدث في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الخميس الماضي، كبد البلاد خسائر مادية كبيرة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن الحادث تسبب في أضرار مادية كبيرة بالوحدة، وأتلف معدات دقيقة تستخدم في صناعة أجهزة الطرد المركزي المتطورة، المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

وأكد أن المعدات لم تعد قابلة للاستخدام، مضيفًا أن الحادث سيعيق ويبطئ خطط إيران وعملها على إنتاج أجهزة الطرد المركزي.

وأفاد وفقًا لـ"روسيا اليوم" أن بناء الوحدة التي وقع فيها الحادث بدأ عام 2013 ثم توقف في 2015 بسبب القيود التي فرضها الاتفاق النووي، ومع انسحاب أمريكا من الاتفاق، أعيد العمل فيها لتشغيل 190 ألف وحدة طرد مركزي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يمكن راح يقلبون الطاوله عليهم .. ليش تتابعوننا ..؟؟
واضح*** وصريح***
هذا توك توك، ويسمى في بعض الدول ركشة، وهو عبارة عن مركبه((دباب)) تمشي على ثلاث عجلات..
واضح*** وصريح***
هذا توك توك، ويسمى في بعض الدول ركشة، وهو عبارة عن مركبه((دباب)) تمشي على ثلاث عجلات..
. راعــي الـددســـن .
هههههه. وذاك إللي كاتب على سيارته ـ أبوعــــــذاب .
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة اعباء وتكاليف كورونا كامله وزيادة

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