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قانون مصري جديد يقضي بخصم رواتب المواظفين لمواجهة كورونا

Time منذ 28 دقيقة
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قانون مصري جديد يقضي بخصم رواتب المواظفين لمواجهة كورونا

القاهرة (صدى):
أعلن البرلمان المصري اليوم الأحد عن موافقته على قانون ”المساهمة التكافلية ”، الذي يقضي بالخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات، لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا.

وينص القانون على أنه ”اعتبارا من يوليو، 2020، ولمدة 12 شهرًا، سيتم اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاشات التي يحصل عليها البعض وفقا لقوانين التأمينات“.

ويأتي ذلك؛ لمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية“.

ويمنح القانون مجلس الوزراء الحق في إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزيا.

وأجاز القانون لمجلس الوزراء: "زيادة أو تقصير مدة الخصم، أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا تجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا، إلا بعد العرض على البرلمان".

يذكر أن القرار ان يسري على الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية عن ألفي جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية عن ألفي جنيه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يمكن راح يقلبون الطاوله عليهم .. ليش تتابعوننا ..؟؟
واضح*** وصريح***
هذا توك توك، ويسمى في بعض الدول ركشة، وهو عبارة عن مركبه((دباب)) تمشي على ثلاث عجلات..
واضح*** وصريح***
هذا توك توك، ويسمى في بعض الدول ركشة، وهو عبارة عن مركبه((دباب)) تمشي على ثلاث عجلات..
. راعــي الـددســـن .
هههههه. وذاك إللي كاتب على سيارته ـ أبوعــــــذاب .
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة اعباء وتكاليف كورونا كامله وزيادة

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