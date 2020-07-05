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"الهلال" يسيطر على التشكيلة المثالية لأبطال آسيا 2017

Time منذ 57 دقيقة
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"الهلال" يسيطر على التشكيلة المثالية لأبطال آسيا 2017

طلال الغامدي (صدى):
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال آسيا 2017.

وقال "الآسيوي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "بعد مشاركة نحو 200 ألف من زوار الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تم تحديد التشكيلة المثالية من دوري أبطال آسيا 2017، بوجود بعض أكبر الأسماء على المستوى القاري في ذلك العام".

وجاءت التشكيلة المثالية في دوي الأبطال 2017 بحسب اختيارات المشجعين، كالتالي: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: بيمان شيرزادي – إسماعيل أحمد – أسامة هوساوي – خوسرو حيدري

خط الوسط: عمر عبدالرحمن- كارلوس إدواردو – سالم الدوسري، خط الهجوم: كافيه رضائي – عمر خربين – مهدي تاريمي

بينما جاءت التشكيلة المثالية بحسب اختيارات أوبتا كالتالي: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: ياسر الشهراني – شي كي – تومواكي ماكينو – محمد البريك، خط الوسط: باولينيو – كارلوس إدواردو – ريكاردو غولارت، خط الهجوم: رافائيل سيلفا – عمر خربين -هالك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يمكن راح يقلبون الطاوله عليهم .. ليش تتابعوننا ..؟؟
واضح*** وصريح***
هذا توك توك، ويسمى في بعض الدول ركشة، وهو عبارة عن مركبه((دباب)) تمشي على ثلاث عجلات..
واضح*** وصريح***
هذا توك توك، ويسمى في بعض الدول ركشة، وهو عبارة عن مركبه((دباب)) تمشي على ثلاث عجلات..
. راعــي الـددســـن .
هههههه. وذاك إللي كاتب على سيارته ـ أبوعــــــذاب .
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة اعباء وتكاليف كورونا كامله وزيادة

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