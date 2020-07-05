ليفربول ينتزع فوزًا صعبًا أمام أستون فيلا

وكالات (صدى):
نجح ليفربول في تحقيق فوزا متأخرا بنتيجة 2/0 على أستون فيلا، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ33 من البريميرليغ، الأحد.
ولم يسجل الريدز على مدار 70 دقيقة، قبل أن يسجل المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 71، مستغلا كرة من نابي كيتا.
وسجل البديل كورتيس جونز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 89، بمساعدة محمد صلاح.
ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة، علما أنه ضمن اللقب للمرة الـ19 في تاريخه، والأول منذ 30 عاما.
في المقابل جمدت الخسارة رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة، يحتل بها المركز الثامن عشر، مع تبقي 5 مباريات على نهاية المسابقة.