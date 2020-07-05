«الصحة» توضح الفرق بين مدة العزل والحجر المنزلي

الرياض (صدى):
أوضحت منصة "عش بصحة" التابعة لوزارة الصحة، الخطوات المتبعة في العزل عند إصابة الأب والابن في أسرة واحدة.
وأفادت بأن العزل المنزلي يكون لمن لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري، أم الحجر المنزلي فيكون للمخالط لحالة مؤكدة وليس لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.
وأشارت إلى أن بداية العزل تجاه الأب المصاب يكون منذ اليوم الأول وحتى اليوم العاشر، أما بقية أفراد الأسرة فينتهي العزل في اليوم الـ14، وإذا ظهرت الأعراض على أحد الأبناء فإن فترة العزل تكون 10 أيام تبدأ مع أول يوم ظهرت فيه الأعراض.