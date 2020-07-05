نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

متحدث الصحة: لم نرصد تنبؤات تشير إلى الانتهاء من الفيروس مبكرًا

Time منذ 51 دقيقة
Views 1594
Comment 2
متحدث الصحة: لم نرصد تنبؤات تشير إلى الانتهاء من الفيروس مبكرًا

علي القحطاني (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم تم رصد أي تنبؤات من مراكز الدراسات المعتمدة تشير إلى الانتهاء من فيروس كورونا بشكل مبكر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: " الرصد مستمر، وهناك بعض الموجات والتفشيات التي تحدث في دول العالم ومتابعتها بشكل مستمر من كافة المنظمات والمراكز والهيئات والخبراء ".

وأكد أنه لم يسجل الفيروس حتى الآن موجة ثانية، كما نشرت وسائل إعلام أجنبية، ولكن هناك بؤر وتفشيات تظهر بين الحين والآخر مجموعة من المناطق في العالم، لكن مثل هذه الأوبئة قد تسجل موجات ثانية.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يمكن راح يقلبون الطاوله عليهم .. ليش تتابعوننا ..؟؟
واضح*** وصريح***
هذا توك توك، ويسمى في بعض الدول ركشة، وهو عبارة عن مركبه((دباب)) تمشي على ثلاث عجلات..
واضح*** وصريح***
هذا توك توك، ويسمى في بعض الدول ركشة، وهو عبارة عن مركبه((دباب)) تمشي على ثلاث عجلات..
. راعــي الـددســـن .
هههههه. وذاك إللي كاتب على سيارته ـ أبوعــــــذاب .
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة اعباء وتكاليف كورونا كامله وزيادة

أخر الأخبار

تغريدة تهدد «تيك توك» بالأنهيار وخسائر بـ 6 مليارات دولار
تغريدة تهدد «تيك توك» بالأنهيار وخسائر بـ 6 مليارات دولار
Time منذ دقيقة Views 1042
نصيحة من المرور لتسهيل الحركة المرورية
نصيحة من المرور لتسهيل الحركة المرورية
Time منذ 7 دقائق Views 1217
«الصحة» توضح الفرق بين مدة العزل والحجر المنزلي
«الصحة» توضح الفرق بين مدة العزل والحجر المنزلي
Time منذ 12 دقيقة Views 1322
ليفربول ينتزع فوزًا صعبًا أمام أستون فيلا
ليفربول ينتزع فوزًا صعبًا أمام أستون فيلا
Time منذ 17 دقيقة Views 1260
إيران تقر بخسائر كبيرة إثر انفجار نطنز
إيران تقر بخسائر كبيرة إثر انفجار نطنز
Time منذ 22 دقيقة Views 1373
قانون مصري جديد يقضي بخصم رواتب المواظفين لمواجهة كورونا
قانون مصري جديد يقضي بخصم رواتب المواظفين لمواجهة كورونا
Time منذ 27 دقيقة Views 1508
إعفاء قائد قوات الشرطة السوداني من منصبه
إعفاء قائد قوات الشرطة السوداني من منصبه
Time منذ 28 دقيقة Views 1440
بالفيديو.. لحظة اقتياد عمر البشير إلى النيابة العامة
بالفيديو.. لحظة اقتياد عمر البشير إلى النيابة العامة
Time منذ 34 دقيقة Views 1629
الخطوط السعودية تؤكد: الرحلات الدولية لا تزال معلقة
الخطوط السعودية تؤكد: الرحلات الدولية لا تزال معلقة
Time منذ 41 دقيقة Views 1472
إصابة شخص في انقلاب مركبة برنية
إصابة شخص في انقلاب مركبة برنية
Time منذ 46 دقيقة Views 1452