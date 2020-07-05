متحدث الصحة: لم نرصد تنبؤات تشير إلى الانتهاء من الفيروس مبكرًا

علي القحطاني (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم تم رصد أي تنبؤات من مراكز الدراسات المعتمدة تشير إلى الانتهاء من فيروس كورونا بشكل مبكر.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: " الرصد مستمر، وهناك بعض الموجات والتفشيات التي تحدث في دول العالم ومتابعتها بشكل مستمر من كافة المنظمات والمراكز والهيئات والخبراء ".
وأكد أنه لم يسجل الفيروس حتى الآن موجة ثانية، كما نشرت وسائل إعلام أجنبية، ولكن هناك بؤر وتفشيات تظهر بين الحين والآخر مجموعة من المناطق في العالم، لكن مثل هذه الأوبئة قد تسجل موجات ثانية.
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