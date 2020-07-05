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القبض على مواطن خالف الذوق العام بتوجيه من أمير عسير

Time منذ ساعة
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القبض على مواطن خالف الذوق العام بتوجيه من أمير عسير

محمد بن طحيطح (صدى):
وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بالقبض على مواطن خالف لائحة الذوق العام وأهداف مبادرة "عسير كذا أجمل" التي أطلق سموه أعمالها العام المنصرم.

ويأتي ذلك بعد كتابته لرقم جواله على أحد الجدران، في مركز السودة غربي أبها حيث طبقت الإجراءات القانونية، وفقًا لبيان إمارة عسير.

وبين رئيس مركز السودة عبدالله بن هشبل، بأنه تم تنفيذ توجيه أمير عسير والقبض على المواطن وتحرير مخالفة الذوق العام بحقه وأخذ الإقرار اللازم عليه بعدم العودة لما بدر منه.

وتأخذ مبادرة "عسير كذا أحمل" مرجعها من لائحة المحافظة على الذوق العام، التي نصت مادتها الخامسة على أن "لاتجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يمكن راح يقلبون الطاوله عليهم .. ليش تتابعوننا ..؟؟
واضح*** وصريح***
هذا توك توك، ويسمى في بعض الدول ركشة، وهو عبارة عن مركبه((دباب)) تمشي على ثلاث عجلات..
واضح*** وصريح***
هذا توك توك، ويسمى في بعض الدول ركشة، وهو عبارة عن مركبه((دباب)) تمشي على ثلاث عجلات..
. راعــي الـددســـن .
هههههه. وذاك إللي كاتب على سيارته ـ أبوعــــــذاب .
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة اعباء وتكاليف كورونا كامله وزيادة

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