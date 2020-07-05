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احتفال بدون متعة للبايرن بعد اقتناص الدوري والكأس

Time منذ ساعة
Views 1423
احتفال بدون متعة للبايرن بعد اقتناص الدوري والكأس

وكالات (صدى):
احتفل البايرن في صمت وحذر بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا)، في قاعة مدينة ميونيخ، اليوم الأحد.

وكان هناك عدد قليل للغاية من المشجعين في الساحة بالخارج؛ بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة إزاء فيروس كورونا المستجد.

وفاز بايرن بالثنائية المحلية للمرة الثالثة عشر في تاريخه، عقب فوزه بأربعة أهداف لهدفين على باير ليفركوزن، السبت، في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

ولم يكن اللاعبون يرتدون الزي البافاري التقليدي كما كان الحال في الأعوام السابقة، ولكن بدلا من ذلك كانوا يرتدون ملابس رياضية عادية، فيما ارتدى المدرب هانسي فليك قميصا خاصا بالثنائية المحلية الـ13.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يمكن راح يقلبون الطاوله عليهم .. ليش تتابعوننا ..؟؟
واضح*** وصريح***
هذا توك توك، ويسمى في بعض الدول ركشة، وهو عبارة عن مركبه((دباب)) تمشي على ثلاث عجلات..
واضح*** وصريح***
هذا توك توك، ويسمى في بعض الدول ركشة، وهو عبارة عن مركبه((دباب)) تمشي على ثلاث عجلات..
. راعــي الـددســـن .
هههههه. وذاك إللي كاتب على سيارته ـ أبوعــــــذاب .
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة اعباء وتكاليف كورونا كامله وزيادة

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