احتفال بدون متعة للبايرن بعد اقتناص الدوري والكأس

وكالات (صدى):
احتفل البايرن في صمت وحذر بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا)، في قاعة مدينة ميونيخ، اليوم الأحد.
وكان هناك عدد قليل للغاية من المشجعين في الساحة بالخارج؛ بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة إزاء فيروس كورونا المستجد.
وفاز بايرن بالثنائية المحلية للمرة الثالثة عشر في تاريخه، عقب فوزه بأربعة أهداف لهدفين على باير ليفركوزن، السبت، في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.
ولم يكن اللاعبون يرتدون الزي البافاري التقليدي كما كان الحال في الأعوام السابقة، ولكن بدلا من ذلك كانوا يرتدون ملابس رياضية عادية، فيما ارتدى المدرب هانسي فليك قميصا خاصا بالثنائية المحلية الـ13.