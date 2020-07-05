حكومة الوفاق تعترف بقصف القاعدة التركية في ليبيا

طرابلس (صدى):
اعترفت حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، مساء اليوم الأحد، بأن قاعدة الوطية، التي سيطرت عليها قوات ”الوفاق“ في مايور الماضي بمساعدة عسكرية تركية تعرضت لقصف.
وكانت طائرات حربية قصفت الليلة الماضية قاعدة الوطية الجوية، فيما تحدثت مصادر بمدينة الزنتان القريبة عن دوي انفجارات سُمع من ناحية القاعدة.
وقال حساب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على تويتر، التابع لحكومة الوفاق : "قصف قاعدة الوطية الجوية يؤكد استمرار مجرم الحرب في عدوانه على الحكومة الشرعية وبمباركة الدول الداعمة له".
وقال وكيل وزارة الدفاع في حكومة السراج، العقيد صلاح النمروش، في تغريدة على جسابه بموقع الواصل الاجتماعي تويتر:"الطيران الأجنبي الداعم لمجرم الحرب جاء كمحاولة فاشلة للتشويش على انتصار قواتنا الباسلة على الأرض".
وأضاف النمروش: "استهداف أي منشآت حيوية ضمن حدود ليبيا هو تأكيد استمرار بعض الدول في المراهنة على العدوان على الحكومة الشرعية والرد على هذا العدوان سيكون في الوقت والمكان المناسب".