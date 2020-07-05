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حكومة الوفاق تعترف بقصف القاعدة التركية في ليبيا

Time منذ 4 دقائق
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حكومة الوفاق تعترف بقصف القاعدة التركية في ليبيا

طرابلس (صدى):
اعترفت حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، مساء اليوم الأحد، بأن قاعدة الوطية، التي سيطرت عليها قوات ”الوفاق“ في مايور الماضي بمساعدة عسكرية تركية تعرضت لقصف.

وكانت طائرات حربية قصفت الليلة الماضية قاعدة الوطية الجوية، فيما تحدثت مصادر بمدينة الزنتان القريبة عن دوي انفجارات سُمع من ناحية القاعدة.

وقال حساب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على تويتر، التابع لحكومة الوفاق : "قصف قاعدة الوطية الجوية يؤكد استمرار مجرم الحرب في عدوانه على الحكومة الشرعية وبمباركة الدول الداعمة له".

وقال وكيل وزارة الدفاع في حكومة السراج، العقيد صلاح النمروش، في تغريدة على جسابه بموقع الواصل الاجتماعي تويتر:"الطيران الأجنبي الداعم لمجرم الحرب جاء كمحاولة فاشلة للتشويش على انتصار قواتنا الباسلة على الأرض".

وأضاف النمروش: "استهداف أي منشآت حيوية ضمن حدود ليبيا هو تأكيد استمرار بعض الدول في المراهنة على العدوان على الحكومة الشرعية والرد على هذا العدوان سيكون في الوقت والمكان المناسب".

Time واتساب

أحدث التعليقات

انا
الاعلام الهلالي كل ساعة يطلع إشاعة بأن الالهي وقع مع لاعب يحالوا يشتتوا لكن ياجبل ماتهز ريح هذا الاهلي الملكي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعجبتني حالة الواتساب هذي وقررت أخليها حالة ثابته *لا تندم على علاقه كشفت لك* *دناءة أشخاص عاشرتهم كن حذراً من أمثالهم مستقبلاً ولا تغير* *حياتك من أجل شخص بل غير* *الف شخص من أجل حياتك😎
عندما يغيب المساء
الله يعين
ابومحمد
الدوله العثمانيه حكموا العالم ٦٠٠ سنه ومشفناش دوله شعبها اتكلم تركي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تفائلي باالخير

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