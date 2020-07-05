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الجيش المصري يُطلع "السيسي" على خطط تأمين الحدود مع ليبيا
منذ 21 دقيقة
1466
القاهرة (صدى):
أطلع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، من الجيش على خطط تأمين العمق الغربي.
كما أطلع جهود سلاح الإشارة في الجيش المصري لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا.
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أحدث التعليقات
انا
الاعلام الهلالي كل ساعة يطلع إشاعة بأن الالهي وقع مع لاعب يحالوا يشتتوا لكن ياجبل ماتهز ريح هذا الاهلي الملكي
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعجبتني حالة الواتساب هذي وقررت أخليها حالة ثابته *لا تندم على علاقه كشفت لك* *دناءة أشخاص عاشرتهم كن حذراً من أمثالهم مستقبلاً ولا تغير* *حياتك من أجل شخص بل غير* *الف شخص من أجل حياتك😎
عندما يغيب المساء
الله يعين
ابومحمد
الدوله العثمانيه حكموا العالم ٦٠٠ سنه ومشفناش دوله شعبها اتكلم تركي
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تفائلي باالخير
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