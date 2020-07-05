نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تعافي 90% من مصابي كورونا بعد فقد حاستي الشم أو التذوق

Time منذ 52 دقيقة
Views 1595
Comment 2
تعافي 90% من مصابي كورونا بعد فقد حاستي الشم أو التذوق

روما (صدى):
كشفت دراسة نشرت مؤخراً في مجلة "جاما" لأمراض الأنف والأذن والحنجرة عن تعافي أو تحسن حالة 90% من مصابي كورونا، الذين فقدوا حاستي الشم أو التذوق في غضون شهر.

وقام فريق دولي من الباحثين بإعداد الدراسة في إيطاليا حيث أجروا مسحاً لـ187 مصاباً بالفيروس ممن كانت حالتهم الصحية لم تستدع الذهاب للمستشفيات، وطُلب منهم تقييم حاستي الشم أو التذوق بعد وقت قصير من تشخيصهم ومرة أخرى بعد شهر.

وقال 113 منهم إنهم شعروا بتغيير في حاسة الشم والتذوق، وتعافى 55 بالكامل. كما ذكر 46 أنهم شعروا بتحسن في الأعراض، لكن 12 قالوا إن الأعراض لم تتغير بل ازدادت سوءاً. ووجد الذين يعانون من أعراض شديدة أنهم استغرقوا وقتاً أطول للتحسن.

وقالت الدكتورة كلير هوبكنز، من الباحثين المشاركين في الدراسة، إن فريقها يجري المزيد من الأبحاث حول الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المزمنة، موضحة أن "البيانات التي نجمعها تشير إلى أن الغالبية العظمى من المرضي ستتحسن ولكن بالنسبة للبعض، سيكون التعافي بطيئاً".

وأضافت: "بالنسبة للأشخاص الذين يتعافون بسرعة أكبر، من المحتمل أن الفيروس لم يؤثر إلا على الخلايا المبطنة لأنوفهم".

وأشارت إلى أن "الفيروس يحتمل أنه أثر على خلايا الأعصاب المسؤولة عن حاسة الشم وقد يستغرق تعافي هذه الخلايا وقتاً أطول".

Time واتساب

أحدث التعليقات

انا
الاعلام الهلالي كل ساعة يطلع إشاعة بأن الالهي وقع مع لاعب يحالوا يشتتوا لكن ياجبل ماتهز ريح هذا الاهلي الملكي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعجبتني حالة الواتساب هذي وقررت أخليها حالة ثابته *لا تندم على علاقه كشفت لك* *دناءة أشخاص عاشرتهم كن حذراً من أمثالهم مستقبلاً ولا تغير* *حياتك من أجل شخص بل غير* *الف شخص من أجل حياتك😎
عندما يغيب المساء
الله يعين
ابومحمد
الدوله العثمانيه حكموا العالم ٦٠٠ سنه ومشفناش دوله شعبها اتكلم تركي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تفائلي باالخير

أخر الأخبار

حكومة الوفاق تعترف بقصف القاعدة التركية في ليبيا
حكومة الوفاق تعترف بقصف القاعدة التركية في ليبيا
Time منذ 4 دقائق Views 1127
بالفيديو.. اقتصادي يقترح تقنين عمليات استقدام العمالة الأجنبية
بالفيديو.. اقتصادي يقترح تقنين عمليات استقدام العمالة الأجنبية
Time منذ 13 دقيقة Views 1262
الجيش المصري يُطلع "السيسي" على خطط تأمين الحدود مع ليبيا
الجيش المصري يُطلع "السيسي" على خطط تأمين الحدود مع ليبيا
Time منذ 20 دقيقة Views 1457
بالفيديو.. تعليق ورقة على جثمان رجاء الجداوي للتحذير من خطر الإصابة بالعدوى
بالفيديو.. تعليق ورقة على جثمان رجاء الجداوي للتحذير من خطر الإصابة بالعدوى
Time منذ 32 دقيقة Views 1485
شاهد..أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مرحلة العودة بحذر
شاهد..أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مرحلة العودة بحذر
Time منذ 34 دقيقة Views 1413
الحوثيون يسجنون طفلا بتهمة «التخابر» مع التحالف العربي
الحوثيون يسجنون طفلا بتهمة «التخابر» مع التحالف العربي
Time منذ 42 دقيقة Views 1442
شاهد.. الملك فهد يستقبل الرئيس الجزائري في الرياض
شاهد.. الملك فهد يستقبل الرئيس الجزائري في الرياض
Time منذ 47 دقيقة Views 1763
تعافي 90% من مصابي كورونا بعد فقد حاستي الشم أو التذوق
تعافي 90% من مصابي كورونا بعد فقد حاستي الشم أو التذوق
Time منذ 52 دقيقة Views 1595
السماح للمشتبه في إصابتهم بكورونا بإكمال الحج بشرط
السماح للمشتبه في إصابتهم بكورونا بإكمال الحج بشرط
Time منذ 59 دقيقة Views 1788
أسباب اهتزاز السيارة على الطريق وكيفية علاجها
أسباب اهتزاز السيارة على الطريق وكيفية علاجها
Time منذ ساعة Views 1447