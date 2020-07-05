أسباب اهتزاز السيارة على الطريق وكيفية علاجها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر اهتزاز السيارة أثناء القيادة على الطرق من المشاكل الشائعة التي تواجه بعض قائدي السيارات، حيث أنها تشكل خطورة على السيارة.
وقال مختصون إن اهتزاز السيارة أثناء القيادة يرجع إلى عدد من الأسباب حيث يحتاج محرك السيارة إلى عنصرين هامين للعمل بكفاءة وهما الهواء والوقود، لكن إذا اختلت أحد هذه العناصر، فإنها تتسبب في دورة غير متوازنة داخل المحرك، مما قد يكون سببًا لاهتزاز السيارة.
ويجب فحص الأجزاء الخاصة بدورة الوقود للتأكد من صلاحيتها، وهم فلتر البنزين ومضخة الوقود والبخاخات، بالإضافة إلى التأكد من سلامة فلتر الهواء.
وأضاف المختصون عند حدوث اهتزاز في السيارة عند الضغط على المكابح، فإن هذا يدل على وجود مشكلة في فحمات الفرامل أو أن هناك اعوجاج في قرص الفرامل (الطنبورة)، ويجب في هذه الحالة التوجه على الفور لمعالجة المشكلة حتى لا تتفاقم وتؤثر على كفاءة عمل المكابح.
ويذكر أن مشكلة “ترصيص” إطارات السيارة من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اهتزاز السيارة أثناء القيادة، كما يؤدي تلف الإطارات إلى ظهور هذه المشكلة أيضأ، ويمكن أن يؤدي عدم اتزان الإطارات كذلك إلى اهتزاز السيارة.