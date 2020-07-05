السماح للمشتبه في إصابتهم بكورونا بإكمال الحج بشرط

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية عن البروتوولات الصحية الخاصة بموسم الحج 1441 هـ والذي تم السماح به للفئات المتواجدة بالفعل على أراضي المملكة.
وشملت البروتوكول الأتي: "منع الدخول للمشاعر بلا تصريح، بدءًا من 28/ 11وحتى 12/ 12 /1441ه، السماح للمشتبه بإصابتهم بإكمال الحج من خلال مجموعة الخاصة".
وتضمن لبس الكمامة للجميع، وإزالة جميع النسخ المطبوعة والمجلات الورقية، والسماح بصلاة الجماعة مع الكمامة والتباعد.
وفيما يخص الحافلات : " سيتم تحديد حافلة لكل مجموعة ورقم مقعد مخصص لذات الحاج خلال رحلة الحج كاملة ،والالتزام بذات المقعد لجميع الحجاج طوال وقت الرحلة".
وسيتم إيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل في حال تأكيد إصابة أحد الركاب بكورونا.
وتقتصر الوجبات على الأغذية المعدة مسبقاً والمغلفة بحيث تقدم بشكل فردي لكل حاج على حدة.
والعمل على تنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع لضمان مسافة متر ونصف بين الأفراد.
كما سيتم إزالة جميع البرادات أو تعطيلها في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.