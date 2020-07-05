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السماح للمشتبه في إصابتهم بكورونا بإكمال الحج بشرط

Time منذ 59 دقيقة
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السماح للمشتبه في إصابتهم بكورونا بإكمال الحج بشرط

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية عن البروتوولات الصحية الخاصة بموسم الحج 1441 هـ والذي تم السماح به للفئات المتواجدة بالفعل على أراضي المملكة.

وشملت البروتوكول الأتي: "منع الدخول للمشاعر بلا تصريح، بدءًا من 28/ 11وحتى 12/ 12 /1441ه‍، السماح للمشتبه بإصابتهم بإكمال الحج من خلال مجموعة الخاصة".

وتضمن لبس الكمامة للجميع، وإزالة جميع النسخ المطبوعة والمجلات الورقية، والسماح بصلاة الجماعة مع الكمامة والتباعد.

وفيما يخص الحافلات : " سيتم تحديد حافلة لكل مجموعة ورقم مقعد مخصص لذات الحاج خلال رحلة الحج كاملة ،والالتزام بذات المقعد لجميع الحجاج طوال وقت الرحلة".

وسيتم إيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل في حال تأكيد إصابة أحد الركاب بكورونا.

وتقتصر الوجبات على الأغذية المعدة مسبقاً والمغلفة بحيث تقدم بشكل فردي لكل حاج على حدة.

والعمل على تنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع لضمان مسافة متر ونصف بين الأفراد.

كما سيتم إزالة جميع البرادات أو تعطيلها في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

انا
الاعلام الهلالي كل ساعة يطلع إشاعة بأن الالهي وقع مع لاعب يحالوا يشتتوا لكن ياجبل ماتهز ريح هذا الاهلي الملكي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعجبتني حالة الواتساب هذي وقررت أخليها حالة ثابته *لا تندم على علاقه كشفت لك* *دناءة أشخاص عاشرتهم كن حذراً من أمثالهم مستقبلاً ولا تغير* *حياتك من أجل شخص بل غير* *الف شخص من أجل حياتك😎
عندما يغيب المساء
الله يعين
ابومحمد
الدوله العثمانيه حكموا العالم ٦٠٠ سنه ومشفناش دوله شعبها اتكلم تركي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تفائلي باالخير

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