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معلومات عن"ALS" المرض المجهول الذي أصاب عددا من الرياضيين

Time منذ ساعة
Views 1603
معلومات عن"ALS" المرض المجهول الذي أصاب عددا من الرياضيين

نواف السالم (صدى):
أصيب لاعب النصر السابق والعين حالياً خالد الزيلعي، بالمرض الذي أُطلق عليه "المرض المجهول" وهو التصلب الجانبي الضموري (ALS ).

ويعاني من "المرض المجهول" قرابة 500 مريض من المواطنين، ويتزايد العدد بشكل مستمر ما بين 60 إلى 70 حالة سنوياً، بينهم عدد من الرياضيين منهم عبدالرحمن البيشي لاعب النصر السابق، ومحمد حرشان لاعب نجران.

وقال طبيب مختص إن المرض يبدأ بضعف واضح في أحد الأطراف، وينتشر شيئًا فشيئًا إلى باقي الجسم، ويصبح من الصعوبة التنفس وبلع الطعام، ويعد المرض "المجهول" من الأمراض التي ليس لها علاج حتى الآن.

Time واتساب

أحدث التعليقات

انا
الاعلام الهلالي كل ساعة يطلع إشاعة بأن الالهي وقع مع لاعب يحالوا يشتتوا لكن ياجبل ماتهز ريح هذا الاهلي الملكي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعجبتني حالة الواتساب هذي وقررت أخليها حالة ثابته *لا تندم على علاقه كشفت لك* *دناءة أشخاص عاشرتهم كن حذراً من أمثالهم مستقبلاً ولا تغير* *حياتك من أجل شخص بل غير* *الف شخص من أجل حياتك😎
عندما يغيب المساء
الله يعين
ابومحمد
الدوله العثمانيه حكموا العالم ٦٠٠ سنه ومشفناش دوله شعبها اتكلم تركي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تفائلي باالخير

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