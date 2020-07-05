معلومات عن"ALS" المرض المجهول الذي أصاب عددا من الرياضيين

نواف السالم (صدى):
أصيب لاعب النصر السابق والعين حالياً خالد الزيلعي، بالمرض الذي أُطلق عليه "المرض المجهول" وهو التصلب الجانبي الضموري (ALS ).
ويعاني من "المرض المجهول" قرابة 500 مريض من المواطنين، ويتزايد العدد بشكل مستمر ما بين 60 إلى 70 حالة سنوياً، بينهم عدد من الرياضيين منهم عبدالرحمن البيشي لاعب النصر السابق، ومحمد حرشان لاعب نجران.
وقال طبيب مختص إن المرض يبدأ بضعف واضح في أحد الأطراف، وينتشر شيئًا فشيئًا إلى باقي الجسم، ويصبح من الصعوبة التنفس وبلع الطعام، ويعد المرض "المجهول" من الأمراض التي ليس لها علاج حتى الآن.