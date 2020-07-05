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حائل تسجل 72 إصابة بكورونا

Time منذ ساعة
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حائل تسجل 72 إصابة بكورونا

حائل (صدى):
أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 72 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في حائل خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في المنطقة 1930 حالة، منذ بداية الجائحة.

وسجلت مدينة حائل وحدها 1741 حالة، كما سجلت بقعاء 54 حالة، وسجلت محافظة الحائط 36 حالة، ثم محافظة الشملي 28 حالة، ومحافظة الغزالة 23 حالة، ثم محافظة الشنان 29 حالة، ومحافظة موقق 14 حالة، ومحافظة السليمي سجلت 5 حالات.

كما شهدت المنطقة، 629 حالة تعاف، و3 حالات وفاة، و1298 حالة نشطة لمصابين ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

انا
الاعلام الهلالي كل ساعة يطلع إشاعة بأن الالهي وقع مع لاعب يحالوا يشتتوا لكن ياجبل ماتهز ريح هذا الاهلي الملكي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعجبتني حالة الواتساب هذي وقررت أخليها حالة ثابته *لا تندم على علاقه كشفت لك* *دناءة أشخاص عاشرتهم كن حذراً من أمثالهم مستقبلاً ولا تغير* *حياتك من أجل شخص بل غير* *الف شخص من أجل حياتك😎
عندما يغيب المساء
الله يعين
ابومحمد
الدوله العثمانيه حكموا العالم ٦٠٠ سنه ومشفناش دوله شعبها اتكلم تركي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تفائلي باالخير

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