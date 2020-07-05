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الكركديه يساعد في علاج العديد من الأمراض ومنها "السكري"

Time منذ 4 أيام
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الكركديه يساعد في علاج العديد من الأمراض ومنها "السكري"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أظهرت دراسة نشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة الخصائص المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة لمستخلص الكركديه على بكتيريا E. coli، ومستخلص الكركديه لديه قدرة قوية على تثبيط بكتريا الإشريكية القولونية ، وهي بكتيريا تسبب الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية والإسهال .

في حين أظهرت دراسة أخرى أن حمض الكركديه البروتوتاتيكويك ، وهو مركب فينولي مستخلص من زهرة الكركديه المجففة ، قد أظهر تحفيز خلايا سرطان الدم في البشر .

وتحتوي أزهار الكركديه على مركبات الفلافونويد مثل الأنثوسيانين والكيرسيتين، من المعروف أن هذه الفلافونيدات تمتلك نشاطًا مضادًا للاكتئاب يمكن أن يساعد في تقليل الاكتئاب.

ويمكن أن يساعد شرب شاي الكركديه في علاج مرض السكري من النوع 2 وتحسين حساسية الأنسولين، يحتوي شاي الكركديه على مواد كيميائية نباتية ثبت أن لها تأثيرات إيجابية على مرضى السكري من النوع 2.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

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