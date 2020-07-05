جوارديولا: أثق في إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
صرّح بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه يثق في إلغاء العقوبة المفروضة على ناديه من قبل محكمة التحكيم الرياضية.
وتقضي العقوبة بحرمان المان سيتي من المنافسة على المستوى الأوروبي لمدة عامين بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية.
وأضاف جوارديولا: "نحن على أهبة الاستعداد، ولدي ثقة كبيرة، بأنه سيتم السماح لنا بالمنافسة في دوري أبطال أوروبا لأننا نريد التواجد في البطولة خلال هذين العامين."
وتابع: " في 13 يوليو سنعرف القرار. ومن أجل النادي وجميع العاملين به واللاعبين والجميع وأفراد الطواقم فنحن كناد نأمل بالاستمرار في النمو والتقدم خلال الأعوام المقبلة."
وسيخسر النادي ما يصل إلى 100 مليون يورو (127 مليون دولار) حال عدم مشاركته في المنافسات الأوروبية.