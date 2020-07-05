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جوارديولا: أثق في إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

Time منذ ساعة
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جوارديولا: أثق في إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
صرّح بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه يثق في إلغاء العقوبة المفروضة على ناديه من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

وتقضي العقوبة بحرمان المان سيتي من المنافسة على المستوى الأوروبي لمدة عامين بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية.

وأضاف جوارديولا: "نحن على أهبة الاستعداد، ولدي ثقة كبيرة، بأنه سيتم السماح لنا بالمنافسة في دوري أبطال أوروبا لأننا نريد التواجد في البطولة خلال هذين العامين."

وتابع: " في 13 يوليو سنعرف القرار. ومن أجل النادي وجميع العاملين به واللاعبين والجميع وأفراد الطواقم فنحن كناد نأمل بالاستمرار في النمو والتقدم خلال الأعوام المقبلة."

وسيخسر النادي ما يصل إلى 100 مليون يورو (127 مليون دولار) حال عدم مشاركته في المنافسات الأوروبية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

انا
الاعلام الهلالي كل ساعة يطلع إشاعة بأن الالهي وقع مع لاعب يحالوا يشتتوا لكن ياجبل ماتهز ريح هذا الاهلي الملكي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أعجبتني حالة الواتساب هذي وقررت أخليها حالة ثابته *لا تندم على علاقه كشفت لك* *دناءة أشخاص عاشرتهم كن حذراً من أمثالهم مستقبلاً ولا تغير* *حياتك من أجل شخص بل غير* *الف شخص من أجل حياتك😎
عندما يغيب المساء
الله يعين
ابومحمد
الدوله العثمانيه حكموا العالم ٦٠٠ سنه ومشفناش دوله شعبها اتكلم تركي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تفائلي باالخير

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