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مؤشرات تنذر بتلف فلتر بنزين السيارة

Time منذ 5 أيام
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مؤشرات تنذر بتلف فلتر بنزين السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر فلتر البنزين من أبرز الفلاتر التي تساهم في تشغيل السيارة بكفاءة عالية؛ ويوجد بعض المؤشرات التي يجب ملاحظتها تدل على تلف الفلتر.

ومن هذه المؤشرات صعوبة أو تأخر تشغيل السيارة؛ حيث يلاحظ صعوبة أو تأخر تشغيل السيارة في الصباح أو عند تشغيلها في كل مرة، على الرغم من جودة البطارية وكفائتها.

ومن المؤشرات أيضا توقف تشغيل السيارة بشكل مفاجئ؛ حيث أنه عند امتلاء فلتر البنزين بالأوساخ فإنه يسبب تقطع في مرور الوقود الى المحرك مما ينتج عنه توقف مفاجئ لمحرك السيارة عن العمل.

ويعتبر ضعف تسارع السيارة من المؤشرات على تلف الفلتر ؛ حيث يلاحظ وجود ضعف في تسارع أو عزم السيارة أثناء القيادة، بحيث تشعر بعدم استجابة السيارة خاصة عند الضغط على دواسة الوقود هنا.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .
. راعــي الـددســـن .
.◀️دامها علاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه▶️. أجل ماعــلاك منــهم و من مظــاهراتــهم .

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