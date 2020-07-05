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السواحل البحرية من أهم الجهات السياحية بالمملكة

Time منذ 50 دقيقة
Views 440
Comment 1
السواحل البحرية من أهم الجهات السياحية بالمملكة
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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ان شاء الله ما يجيني خبر يفجعني زي الشهر الماضي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام
عندما يغيب المساء
مو مهم انا ودي ان الحاله السيئة مايقبلها التطبيق ومن يظعها يكون تحت الحظر لأن فيه ناس صارت تتكلم بغير عقولها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماأتمنى أكون عند حسن ظنكم أتمنى أكون باالمطار الحين 😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جاكم جاكم😉

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