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السواحل البحرية من أهم الجهات السياحية بالمملكة
منذ 50 دقيقة
440
1
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أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
ان شاء الله ما يجيني خبر يفجعني زي الشهر الماضي
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام
عندما يغيب المساء
مو مهم انا ودي ان الحاله السيئة مايقبلها التطبيق ومن يظعها يكون تحت الحظر لأن فيه ناس صارت تتكلم بغير عقولها
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماأتمنى أكون عند حسن ظنكم أتمنى أكون باالمطار الحين 😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جاكم جاكم😉
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