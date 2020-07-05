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"شاومي" تجهز تقنية تصوير جديدة بالذكاء الصناعي

Time منذ 54 دقيقة
Views 1412
"شاومي" تجهز تقنية تصوير جديدة بالذكاء الصناعي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة تجهز تقنية تصوير جديدة كليًا، تستعين بالذكاء الصناعي، حث أن هواتف شاومي المقبلة ستدعم بتقنية "شاتر للذكاء الصناعي".

وذكرت التقارير أن تلك التقنية تمكن هواتف شاومي في إمكانية التقاط صور فائقة الدقة من وضعية الحركة، لتوقع تلك التقنية مختلف الحركات الخاصة سواء بالمستخدم أو من يتم تصويره.

كما تعمل تلك التقنية على التقاط عدد متسلسل من الصور، ثم تختار خوارزمية التعلم الآلي أفضل تلك الصور وتقدمها للمستخدم في صورة واحدة واضحة وفائقة الدقة والثبات.

وأضافت : لن يظهر في تلك الصور المستخدم وهو مغلق عينيه، لأنها كانت تومض وقت التقاط الصورة أو لم يكن ينظر إلى الكاميرا، وما إلى ذلك من لقطات محرجة.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ان شاء الله ما يجيني خبر يفجعني زي الشهر الماضي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام
عندما يغيب المساء
مو مهم انا ودي ان الحاله السيئة مايقبلها التطبيق ومن يظعها يكون تحت الحظر لأن فيه ناس صارت تتكلم بغير عقولها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماأتمنى أكون عند حسن ظنكم أتمنى أكون باالمطار الحين 😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جاكم جاكم😉

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