الأحوال المدنية تطلق مكتباً جديداً للرجال والنساء بالعقيق

الباحة (صدى):
دشنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، مكتباً جديداً للرجال والنساء.
وسيكون المكتب جاهزا لتقديم الخدمات للمستفيدين عبر حجز مواعيد إلكترونية مسبقة عبر منصة " أبشر" الإلكترونية.
وتشمل الخدمات المقدمة، الإصدار الجديد وبدل تالف وفاقد والتجديد للهوية الوطنية، كما سيتمكن المستفيدين من تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها.
ويحتوي المكتب على وحدات خدمة شاملة، إضافة إلى صالات انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات.
ويقوم على تشغيل المكتب نخبة من الموظفين (رجال ونساء) مؤهلين ومدربين بما يتلاءم مع تقديم خدمة مميزة وسريعة للمستفيدين.
يأتي ذلك ضمن الخطة التوسعية التي تنفذها الوكالة لتغطية خدماتها مناطق ومدن ومحافظات المملكة لتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملتهم بكل يسر وسهولة بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد وجودة الخدمة.