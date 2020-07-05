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علماء يتحدون منظمة الصحة: كورونا ينتقل بالهواء

Time منذ ساعة
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علماء يتحدون منظمة الصحة: كورونا ينتقل بالهواء

وكالات (صدى):
أكد 239 عالمًا من 32 دولة، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يُمكن أن ينتقل بالهواء عن طريق الجسيمات الصغيرة.

ونفى العلماء، صحة معلومات منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا والتي تُشكك في إمكانية نقل الفيروس عبر الهواء.

وأوضح العلماء، في رسالة ستنشرها مجلة علمية الأسبوع المقبل، أن الفيروس عندما موجودا في قطرات الرذاذ، فإنه يبقى قادرًا على إصابة الأشخاص، لمدة “ثلاث ساعات على الأقل، في حالة وجوده في الجو".

وكشف تقرير لـ "نيويورك تايمز"، أنه في حال ثبات هذه الفرضية فإن على جميع الأجهزة الصحية في الدول كافة مراجعة البروتوكولات المتبعة سواء كانت داخل المنشآت الطبية، والمتعلقة بملابس الحماية والكمامات الطبية المستخدمة، أو فيما يتعلق بالتعامل مع الحالات المصابة والموجودين في الحجر المنزلي، وحتى فيما يتعلق بارتداء الكمامات في المجمل في المناطق العامة، إذ أن هذا يعني إمكانية انتقال الفيروس في الأماكن المغلقة ذات الهواء المعاد تدويره.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ان شاء الله ما يجيني خبر يفجعني زي الشهر الماضي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام
عندما يغيب المساء
مو مهم انا ودي ان الحاله السيئة مايقبلها التطبيق ومن يظعها يكون تحت الحظر لأن فيه ناس صارت تتكلم بغير عقولها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماأتمنى أكون عند حسن ظنكم أتمنى أكون باالمطار الحين 😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جاكم جاكم😉

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