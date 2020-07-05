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«الجمارك»‏ توضح حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلعة المستوردة فقط

Time منذ ساعة
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Comment 1
«الجمارك»‏ توضح حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلعة المستوردة فقط

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، أنه في حال عدم احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلعة فقط بنسبة 15٪.

وأعطت هيئة الجمارك، مثالًا على ذلك بأن: " بيان جمركي فرضت عليه رسوم جمركية بقيمة 1000 ريالًا، وقيمة البضاعة 10000 ريالًا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة البضاعة + قيمة الرسوم الجمركية والخدمات الأخرى (إن وجدت) ليصبح الإجمالي 11000 ريالًا.

وأضافت:" إجمالي قيمة الضريبة المضافة 15% هو 1650 ريالًا ليصبح إجمالي ما يدفعه المستورد = 10000 + 1000 + 1650 = 12650 ريالًا، قيمة البضاعة + قيمة الرسوم الجمركية والخدمات الأخرى + قيمة رسوم الضريبة المضافة 15%" .

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ان شاء الله ما يجيني خبر يفجعني زي الشهر الماضي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام
عندما يغيب المساء
مو مهم انا ودي ان الحاله السيئة مايقبلها التطبيق ومن يظعها يكون تحت الحظر لأن فيه ناس صارت تتكلم بغير عقولها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماأتمنى أكون عند حسن ظنكم أتمنى أكون باالمطار الحين 😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جاكم جاكم😉

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